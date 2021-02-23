Alınan tedbirler ve kısıtlamalar sayesinde ülke genelinde pozitif vaka sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Türkiye’nin pandemi ile mücadelesinde umutlandıran bir haber de Şırnak’ın Uludere ilçesinden geldi. 45 bin 515 nüfuslu ilçede ve bağlı köylerinde 3 haftadır pozitif vakanın görülmediği açıklandı.

İlçede önlemlere uyuluyor

Özverili çalışmaları nedeniyle sağlık personellerine teşekkür eden Uludere Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Utku Şen, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda aşılama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Öncelikli olan gruplar hastanede aşılanırken, hastaneye gelemeyecek durumdaki vatandaşların aşılamaları ise mobil ekiplerle gerçekleştiriliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Şüpheli hastaların tedavisi önce çadırlarda yapılıyor

Hastanede temaslı hastaların temassızlardan ayrılması için önlemler alındı.

Hastane bahçesinde kurulan koronavirüs çadırı ve konteynerinde tedavisine başlanan hastaların, gerekli olması halinde pandemi hastanesine sevkleri gerçekleştiriliyor.