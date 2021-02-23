Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da vakalar geçen haftaya göre artış gösterdi
Trakya'da koronavirüs vakalarında geçen haftaya göre artış yaşandı. Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 75,29, Kırklareli'nde 71,05, Tekirdağ'da 74,65 olarak tespit edildi.
Geçen haftaya göre bölge illerinde artış olduğu görüldü. Vaka sayısı yükselişinde Tekirdağ ve Kırklareli dikkati çekti.
Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayısı 55,37, Kırklareli'nde ise 52,61 olarak açıklanmıştı. Edirne'de geçen hafta olan 65,66 olan vaka sayısında bu hafta artış tespit edildi.
En çok vakanın görüldüğü il Edirne
Son vaka tespitlerine göre Trakya'daki en çok vakanın görüldüğü kent Edirne olarak belirlendi. Keşan ve İpsala ilçelerinde vaka artışının yaşanması sonrası ek tedbirler alındı.
İpsala'da halk pazarının geçici süre kurulmaması kararının yanında Keşan Kaymakamlığı da ev hanımlarının altın günü, ev gezmeleri gibi buluşmalar yapmamasını istedi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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