Akşam saatlerinde merkez Yenice Mahallesi´ndeki bir apartmana belirli aralıklarla çok sayıda kişinin geldiğinin ihbar edilmesi üzerine ekipler, çalışma yaptı.

Eve baskın düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 45 kişiyi gözaltına aldı.

Toplam 88 bin 650 lira para cezası

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgulandıktan sonra farklı suçlardan toplam 88 bin 650 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Evi kiraladığı ve kumar organizasyonunu düzenlediği belirlenen Afganistan uyruklu S.Z.S´nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Ekipler, evde kumar oynatılmakta kullanılan poker kağıtları, zar ve pul ile yüklü miktarda Türk lirası buldu.

