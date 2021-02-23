Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kiraladıkları evde kumar oynayan yabancı uyruklu 45 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de polis ekipleri bir evde kumar oynayan Afganistan uyruklu 45 kişiye toplam 88 bin 650 lira ceza uyguladı.
Akşam saatlerinde merkez Yenice Mahallesi´ndeki bir apartmana belirli aralıklarla çok sayıda kişinin geldiğinin ihbar edilmesi üzerine ekipler, çalışma yaptı.
Eve baskın düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 45 kişiyi gözaltına aldı.
Toplam 88 bin 650 lira para cezası
Emniyete götürülen şüpheliler, sorgulandıktan sonra farklı suçlardan toplam 88 bin 650 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.
Evi kiraladığı ve kumar organizasyonunu düzenlediği belirlenen Afganistan uyruklu S.Z.S´nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Ekipler, evde kumar oynatılmakta kullanılan poker kağıtları, zar ve pul ile yüklü miktarda Türk lirası buldu.
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