Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve kontrol ekiplerince yasa dışı avlananlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü açıklandı.

Av koruma ve kontrol ekipleri ile jandarma iş birliğinde kaçak avcılara yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Merkeze bağlı Akkaya mevkisindeki denetimler esnasında, belgesiz avlandığı tespit edilen 7 kişiye 14 bin 556 lira idari para cezası uygulandı. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve MAK Kararları doğrultusunda yasa dışı avlanmaya yönelik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.