Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 2, Hakkari'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 5 ve Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Çığ riskine karşı uyarıldı

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pusun görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.