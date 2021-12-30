Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 190 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimleri aralıksız sürdürülüyor.
Ekipler, Aliağa ve Yenice mahallelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda, 66 litre sahte içki, 190 litre etil alkol ve 4 litre anason kiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Mersin Sahte Alkol Sahte İçki
Son Haberler
- 08:36
- 08:07
- 07:39
- 07:37
- 07:24
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da trafo yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz