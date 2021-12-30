Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 08:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da trafo yangını
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir trafoda aşırı yüklenme nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesindeki bir trafoda aşırı yüklenme sonrası patlama ve yangın meydana geldi. Trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bir süre elektriksiz kalan mahalleli, arızanın giderilmesiyle yeniden enerjiye kavuştu. Yaşanan patlamalar ve mahalle sakinlerinin korku dolu anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.
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