Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 04:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM'de emniyet şeridinde kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Y.G'nin kullandığı taksi, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde arıza nedeniyle sağ şeritte durduğu belirtilen E.K'nin kullandığı otomobile çarptı.
Bu sırada, araç dışında olan E.K, taksinin altında kalarak sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan E.K. ile taksinin sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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