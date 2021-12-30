Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Ege'de fırtına sebebiyle Kabatepe ile Gökçeada hattında bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de saat 07.00 seferi yapılacak, bu seferlerin dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü Fırtına Çanakkale
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