Öğle saatlerinde oynamak için evden çıkan Yusuf Altun, akşam eve gelmeyince ailesi aramaya başladı. Yusuf'un beraber oynadığı arkadaşının evde olduğunu öğrenen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

AFAD, Afad Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve Orman İşletme Şefliği ekipleri de ihbar üzerine bölgeye geldi.

Yakınlardaki dere yatakları, orman ve çevre köylerde arama çalışması başlatıldı. Aramalara, Kaymakam Talha Altuntaş ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal da katıldı.

2 kilometre uzaklıkta bulundu

Orman içleri ve köy yakınından geçen dere yatağında dağılarak arama yapan ekipler, yaklaşık bir saatin ardından küçük çocuğu evinden 2 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında yatar vaziyette buldu.

Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumu iyi.