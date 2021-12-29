Esenyurt'ta hırsızlar, çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soydu. İşleri bittikten sonra çaldıkları aracı sokak ortasında bırakan hırsızlar, aracın üzerine "işte böyle çalarız" yazdı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, dün şüphelilerden U.K. isimli yaşı küçük şahsı kaçmaya çalıştığı sırada, T.Ş. isimli yaşı küçük şahıs ile E.D.D. isimli şahsı da aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen hırsızların işlemleri sürerken, polis hırsızların aracın üzerine yazdığı 'İşte böyle çalarız' yazısına 'İşte böyle yakalarız' yazısıyla karşılık verdi.