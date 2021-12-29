Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyurdu.
Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de saat 07.00 seferi yapılacak, bu seferlerin dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyredecek.
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