Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
İstanbul'da lastik deposunda yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Küçükçekmece'de bir lastik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
İstanbul Küçükçekmece'de bir lastik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/zt6hr1Aksw— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021
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