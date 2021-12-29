Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum ve Marmaris'te sağanak etkili oluyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışın sabah saatlerinde yerini fırtınaya bırakması bekleniyor.
Bodrum'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, trafikte aksamalara sebep oluyor. Sağanak sebebiyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.
Kent merkezi başta olmak üzere yarımadanın birçok bölgesinde ana yol ve sokak aralarında su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Yağışın sabah saatlerinde etkisini kaybedip yerini fırtınaya bırakması bekleniyor.
Denizin rengi değişti
Marmaris'te de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Siteler, Uzunyalı ve İçmeler mahallelerinde denizin rengi, derelerden gelen yağmur suları nedeniyle değişti.
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