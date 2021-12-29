Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 2 bin 376 elektronik sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da, ithalatı yasak 2 bin 376 elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Y.T., ile M.İ.'ye ait iki iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda ithalatı yasak 2 bin 376 elektronik sigara, kaçak bandrollü 74 sigara ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Kaçak sigaraların maddi değerinin yaklaşık 37 bin lira olduğu tespit edildi.
Yakalanan Y.T. ve M.İ. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık Sigara
Sıradaki Haber
Aksaray'da sokak köpekleri 6 yaşındaki çocuğa saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz