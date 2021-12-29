Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Y.T., ile M.İ.'ye ait iki iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda ithalatı yasak 2 bin 376 elektronik sigara, kaçak bandrollü 74 sigara ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kaçak sigaraların maddi değerinin yaklaşık 37 bin lira olduğu tespit edildi.

Yakalanan Y.T. ve M.İ. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.