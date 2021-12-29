Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 123 şişe sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Çorum'da taklit bandrollü 123 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği iddia edilen kent merkezindeki adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, üzerinde sahte bandrol bulunan 123 şişe sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Çorum Sahte İçki
Son Haberler
- 18:34
- 18:09
- 18:18
- 17:55
- 17:38
Sıradaki Haber
Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz