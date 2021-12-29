Antalya'nın üç ilçesinde aşırı yağış nedeniyle eğitime ara verildi
Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerimizde tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerdeki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.
Kıymetli Antalyalılar;— Ersin YAZICI (@ersinyazici1) December 29, 2021
İlçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle;
30 Aralık Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle;
Finike
Kemer
Kumluca ilçelerimizde
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.#Antalya
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