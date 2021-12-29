Antalya Valisi Ersin Yazıcı, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerimizde tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerdeki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.