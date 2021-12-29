Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kalp krizi sonucu vefat eden polis toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Murat Civri'nin naaşı, memleketi Amasya'da toprağa verildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Civri'nin cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.
Fatih Camii'nde kılınan namazının ardından Civri'nin naaşı, Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Civri'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Kalp Sağlığı Polis
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