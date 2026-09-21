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Gündem
AA 21.09.2026 17:42

İletişim Başkanı Duran'dan "Uluslararası Barış Günü" mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı, diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmayı ve daha adil bir dünya için çalışmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan "Uluslararası Barış Günü" mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, 21 Eylül'ün kendilerine her şeyden önce Gazze'yi hatırlattığını belirtti.

"En temel insani değerlerin ağır biçimde sınandığı Gazze'de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğu; adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmaktır." ifadelerini kullanan Duran, mazlumun sesini duymanın, insan hayatını her türlü hesabın üzerinde tutmanın ve adaleti herkes için savunmanın, daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Duran, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı, diplomasinin imkânlarını sonuna kadar kullanmayı ve daha adil bir dünya için çalışmayı sürdürecektir. Temennimiz; silahların sustuğu, hukukun ve vicdanın hakim olduğu, hiçbir çocuğun savaşın, zulmün ve soykırımın gölgesinde büyümek zorunda kalmadığı bir dünyadır."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
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