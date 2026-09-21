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Gündem
TRT Haber 21.09.2026 17:28

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Osman Arslan tutuklanırken, dönemin baş gardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Eski MİT görevlisi Kozinoğlu’nun 2011 yılında, Silivri Cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltında olan ve bugün adliyeye sevk edilen Osman Arslan tutuklandı. Dönemin baş gardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Enver, yarın ifade verecek

FETÖ kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Enver Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesi sağlık sorunları sebebiyle alınamamıştı.

Soruşturma kapsamında, Enver Altaylı’nın da ifadesinin yarın İstanbul'da alınmasına karar verildi.

Soruşturmada daha önce 6 şüpheli tutuklanmıştı. Osman Arslan'ın tutuklama kararıyla birlikte tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Tutuklananlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor.

Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur ile emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. 

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