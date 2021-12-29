Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum-Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaş-Anamur arasında ise fırtına kuvvetinin yer yer 9'u bulması bekleniyor. Bölgede fırtınanın cuma akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere, bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği bildirildi.