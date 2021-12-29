Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 117 sikke, 16 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve tarihi eser ticaretinin önlenmesi için Kapısuyu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Ekipler evde yaptığı aramada, 117 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje, 3 küp, çok sayıda uyuşturucu ile 14 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca buldu.
Şüpheliler E.Y. ve G.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Tarihi Eser
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