İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve tarihi eser ticaretinin önlenmesi için Kapısuyu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler evde yaptığı aramada, 117 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje, 3 küp, çok sayıda uyuşturucu ile 14 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca buldu.

Şüpheliler E.Y. ve G.Y. gözaltına alındı.