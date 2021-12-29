Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde bulunan merkezde, 18 ilçeden getirilen sahipsiz hayvanlar, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Sağlık sorunu olmayanlar kısırlaştırılıyor.

450 hayvan kapasiteli merkeze gelen ziyaretçiler, sahiplenmek istedikleri hayvanla ilgili yetkililerle görüşebiliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, ormanlık alanda yer alan merkezde uzun süre kalması öngörülen sokak hayvanlarının hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için bir dizi proje hazırladıklarını söyledi.

Hayvanlar kafeslerde kalmayacak

Bu projelerle hayvanların daha rahat bir hayat süreceğini söyleyen Yazıcı, "Merkezde uzun süre kalanların hayatlarını kafeslerin arkasında geçirmemeleri için buradaki ormanda doğal yaşam bölümleri projelendirildi" dedi.

Yazıcı, kaynaştırma merkezi olarak da bir alan yaptıklarını ifade ederek, burada ise sahiplenmek isteyenlerin, hayvanları gezdirip sevebileceğini anlattı.

Bu yıl 2 bin 250 yetişkin, 3 bin 250 yavru köpek teslim aldıklarına işaret eden Yazıcı, 2 bin 500'ünün kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları bölgeye bırakıldığını aktardı.

"Tehlikeli köpek ırkları da burada kalıyor"

450 köpeğin sahiplendirildiğini, 1068 kedinin de kısırlaştırıldığı bilgilerini vereren Yazıcı, "Ayrıca Artvin Arhavi'de yaşanan sel felaketinden mağdur misafirlerimiz de halen bizimle birlikte. Mağdur olan ve il dışından gelen hayvanları da tedavi ediyoruz. Yaralı, bakıma muhtaç hayvanlarımız sürekli misafirlerimiz oluyor. Ayrıca tehlikeli ırk dediğimiz hayvanlar da bulunuyor" diye konuştu.

"Hiçbir canlının karne hediyesi olamaz"

Son dönemde sokak hayvanlarıyla ilgili can acıtan olayların yaşandığına dikkati çeken Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelenler belirli kurallar doğrultusunda burayı gezebiliyorlar. Sipariş üzerine 'Ben şu ırkı istiyorum' denmesi o sıcaklığı geliştirmiyor. Bir anlık hevesle sahiplenilmemeli. Hiçbir canlının karne hediyesi olmaması gerektiğini de burada anlatıyoruz. Tüm canlılar, onlara sahip kişilerin tavır ve davranışlarını da sergilerler. Maksadını kötü olarak şekillendiren insanların elinde bu canlılar tehlike arz eder hale gelebiliyorlar."