Piri Reis Mahallesi 2268. Sokak'ta bulunan bir sitedeki 19 katlı bir binanın elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

İstanbul Esenyurt’ta 18 katlı bir binanın üst katlarında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.https://t.co/3NAi2A3yB6 pic.twitter.com/zBKkUW5NWj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021

10 kişi mahsur kaldı

Binayı kaplayan dumanlar nedeniyle 10 kişi evlerinde mahsur kaldı. Apartman sakinleri, rahat nefes alabilmek ve dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonuna çıktı.

Mahsur kalanlar tahliye edildi

İtfaiye ekipleri de hoparlörle vatandaşlara "Panik yapmayın" diye uyarıda bulundu. Daha sonra itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

Kaymakam Karagül'den açıklama

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, sitede meydana gelen yangının söndürüldüğünü söyledi.

Duman nedeniyle binada mahsur kalan 10 kişinin, itfaiye ekiplerince kurtarıldığını anlatan Karagül, 9 kişinin ayakta tedavi edildiğini, 1 kişinin ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını ifade etti.