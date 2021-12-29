Meteorolojinin uyarısına göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde, açıklarda ise 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu bölgelerde de fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.