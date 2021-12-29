Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, suç örgütü oluşturup 'uyuşturucu ticareti', 'darp' ve 'tehdit' gibi suçları işlediği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için Aydın, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşı B.B'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli yakalandı.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için karakola götürüldü.