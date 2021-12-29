Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 8 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 7'si yolcu 8 kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Sakarya gişeleri mevkiinde, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada araçta sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan 7 yolcu ile kamyon şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı güzergahta, uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayı yara almadan atlatan yolcuların başka otobüsle yola devam edeceği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Sakarya
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