Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 9 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da COVID-19 tedbirleri kapsamında 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda 9 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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