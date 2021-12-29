Meteoroloji, Antalya'da bu gece saatlerinden itibaren aşırı yağmurun etkili olacağını söyledi.

Yağışın, Antalya'nın merkezi ve batı ilçeleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde olacağı ve metrekareye 300 kilogram yağış düşmesi tahmin edildi. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildi.

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar,yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.