Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Görme kaybı yaşayan kartal tedavi edildi
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan ve enfeksiyon nedeniyle görme kaybı yaşadığı belirlenen kartal, tedavi edildi.
İlçede ormanlık alanda uçamadığı görülen kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince teslim alındı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne getirilen kuşun, gözlerinde enfeksiyon oluştuğu için görme kaybı yaşadığı tespit edildi.
Kartal, tedavisinin ardından yaşam alanına salındı.
Etiketler: Denizli Doğal Yaşam Milli Parklar
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