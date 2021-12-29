Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan Özde Çivici isimli kadın, otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı.

Bir süre sonra oteldeki odasına giren kadın, pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti.

Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın, hayatını kaybetti.

Mermer cilasını su zannetmiş

Otelde inceleme yapan polis ekipleri, içerisinde su ve mermer cilası bulunan iki pet şişenin yan yana olduğunu tespit etti.

Olayda ihmal iddiası

Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvuruldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.