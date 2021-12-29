Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Apartmanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA ]
Fatih'te bir apartmanın teras katında çıkan ve yanındaki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Seyyid Ömer Mahallesi Dr. Şükrü Bey Sokak'ta 4 katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, apartmanın çatısına ve yan tarafta bulunan 2 katlı binanın çatısına sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Son Haberler
- 13:57
- 13:53
- 13:59
- 13:38
- 13:42
Sıradaki Haber
Mersin'de sahte içki zehirlenmesi: 4 kişi tedaviye alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz