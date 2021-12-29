Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sahte içki zehirlenmesi: 4 kişi tedaviye alındı
Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Akdeniz ilçesinde R.U. , Yenişehir ilçesinde C.C. , Erdemli ilçesinde M.G. ve Toroslar ilçesinde M.A, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurdu.
İlçelerdeki hastanelerde 4 kişinin tedavileri sürüyor.
Kentte daha önce sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişinin de tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Mersin'de aralık ayının başından bu yana 10 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Mersin Sahte İçki Sahte Alkol
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