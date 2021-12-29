Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 öğrenci yaralandı.
M.Ü.'nün kullandığı 48 M 0915 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Yeniköy mevkisinde N.Y. yönetimindeki 48 S 0199 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada, servisteki 3 öğrenci yaralandı.
Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:59
- 12:47
- 12:46
- 12:38
- 13:01
Sıradaki Haber
Halı saha ringe döndü, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz