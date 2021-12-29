Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Halı saha ringe döndü, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Sakarya’da halı sahada maç yapan iki grup, faul sebebi ile birbirine girdi. Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü anlar sahada bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Serdivan ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Maç yapmak için sahaya gelen gençler arasında yapılan faul sebebi ile kavga çıktı.
İki grubun birbirine girdiği olayda tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu.
Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olayda, orada bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırmak için sahaya girdi. İki grubun ayrılmaması üzerine halı saha işletmecesi ışıkları kapattı.
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