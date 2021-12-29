Olay, Serdivan ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Maç yapmak için sahaya gelen gençler arasında yapılan faul sebebi ile kavga çıktı.

İki grubun birbirine girdiği olayda tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu.

Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olayda, orada bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırmak için sahaya girdi. İki grubun ayrılmaması üzerine halı saha işletmecesi ışıkları kapattı.