Başkent Ankara'da günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sürücüler zaman zaman zorluk yaşadı.

Gökdelenlerin sis bulutları arasında kaybolduğu gözlendi.

Sis, iç anadolu bölgesinde, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinde de etkili oldu.