Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'yı sis kapladı
[Fotoğraf: AA ]
İç Anadolu bölgesinde etkili olan sis Ankara'da da etkisini gösterdi. Gökdelenler yoğun sis bulutlarının arasında gözlerden kayboldu.
Başkent Ankara'da günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sürücüler zaman zaman zorluk yaşadı.
Gökdelenlerin sis bulutları arasında kaybolduğu gözlendi.
Sis, iç anadolu bölgesinde, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinde de etkili oldu.
Etiketler: Ankara Hava Durumu
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