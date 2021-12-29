Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da karbonmonoksitten zehirlenen çocuk öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Eyyübiye ilçesi Dedeosman Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Toprak'ın hareketsiz halde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Toprak'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Toprak'ın cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi Şanlıurfa
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