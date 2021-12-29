Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da mutfak tüpü patladı, anne ile bebeği yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu anne ile bebeği yaralandı.
Dicle Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında Hamza Turan'a ait dairede mutfaktaki tüpün patlaması sonucu evde yangın çıktı.
Mahalle sakinleri patlama sesi üzerine durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi.
Patlamada yaralanan 1 yaşındaki Aysima T. ve annesi Mehriban T., ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evdeki yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlama ve yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Etiketler: Şanlıurfa
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