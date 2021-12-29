Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 7'si yolcu 8 kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden kamyon, Sakarya gişeleri mevkisinde, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Araçta sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan 7 yolcu ile kamyon şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı güzergahta, uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayı yara almadan atlatan yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.
Etiketler: İtfaiye Sakarya Trafik Kazası
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