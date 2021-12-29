Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da balkon çöktü: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın 2. katındaki balkon çöktü. Balkonla birlikte yere düşen kişi yaralandı.
Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katında yer alan evin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Bu sırada balkonda bulunan emekli polis memuru Süleyman Yılmaz, çöken balkonla birlikte binanın girişine düştü.
Olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Balkon molozlarının bir kısmı, kaldırıma savruldu.
Binanın çevresinde güvenlik şeridi oluşturan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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