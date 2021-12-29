Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 518 tarihi sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da düzenlenen operasyonda 518 tarihi sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Gürpınar ilçesinde bir araç durduruldu.
Yapılan aramada araçta 518 tarihi sikke ele geçirildi.
Sikkeler koruma altına alındı, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Van Tarihi Eser
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