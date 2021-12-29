Van'da, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.