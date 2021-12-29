Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Van'da hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Van'da, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
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