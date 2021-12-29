Niğde Kalesi'ni ziyaret eden Rukiye Ulusoy (46), avluda gezdiği sırada yarım metre yarıçapında oluşan göçük nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Yetkililerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, indirdikleri merdivenle kadını bulunduğu yerden çıkardı.

Rukiye Ulusoy, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kale surlarının dışındaki metruk evin içinden kalenin altına doğru yaklaşık 200 metrelik tünel kazıldığını tespit etti. Ekipler, metruk evde ve tünelde inceleme yaptı.

Yaralı kadın ilk ifadesinde aşağıda kazı yapan iki kişinin üzerine düştüğünü ve kendisi düşünce kazı yapan kişilerin kaçtığını söyledi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.