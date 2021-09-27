Geçen yıl ithalatı yasaklanan ve internetten satışına izin verilmeyen elektronik sigara, elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların sanal ortamda satışı devam ediyor.

Elektronik sigaralar, klasik sigara içimini azalttığı algısıyla piyasaya sunulmak istenirken sağlık otoriteleri ve uzmanlarca bu ürünlerin sağlığa zararlı olmasının yanı sıra ortaya atıldığı gibi klasik sigara içimini de azaltmadığı vurgulanıyor.

Geçen yıl yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla nikotin içeriğine bakılmaksızın tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaklanmıştı.

Bununla birlikte kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri içeren ürünlerin elektronik ortamda satışına yasak getirilmişti.

Yasa dışı satışta yaş sırı gözetilmiyor

Bu düzenlemelere karşın Türkiye'de elektronik ticaret pazarında önde gelen bazı alışveriş platformlarında dahi elektronik sigara ham maddesi, aksesuarı, cihaz parçaları halen satılmaya devam ediyor.

Elektronik alışveriş imkanlarıyla, kredi kartı veya kapıda ödeme gibi seçeneklerle yaş sınırı gözetilmeksizin yasa dışı olarak herkes söz konusu ürünlere ulaşabiliyor.

Elektronik sigaraların aksesuarları ürünlere merak uyandırıyor

Özellikle ısıtılan kartuşlu tütün ürünlerinin kullanıldığı elektronik sigara aksesuarlarının çeşitli renk ve çeşitlerde birçok alışveriş sitesinde satılıp reklamının yapılıyor olması, gençlerin hatta çocukların bu ürünlere ilgisinin artmasına yol açıyor.

Sağlığa Evet Derneğince yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de bu kategorideki ürünlerde önde gelen bir marka adına açılan 16 internet sitesinden 15'inde anılan ürünlerin satışı yapılıyor.

Bunlar arasında 8 site açık adresini dahi iletişim bilgilerinde paylaşırken bazı sitelerde bu satışın açıkça yasal olmadığı ibaresi bile yer alıyor.

Yurda kaçak getirilen ürünlerin denetimi de sürüyor

Araştırmada ürün cihazlarının ve likitlerinin hem kaçak yolla KKTC, Malezya, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Almanya ve Rusya'dan Türkiye'ye girebildiği hem de ürün parçalarının veya ham maddelerinin merdiven altı üretilerek piyasaya sürüldüğü vurgulanıyor.

Temin ve satışlara yönelik ilgili kurumlar, satış yapıldığı tespit edilen internet sitelerini kapatma yönündeki tedbirlerini sürdürürken ürünlerin yurda kaçak olarak girişinin engellenmesi için gümrük muhafaza ekipleri denetimlerine devam ediyor.