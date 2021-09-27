İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20-26 Eylül tarihlerinde kentin birçok noktasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 51 kilo 300 gram eroin, 3 kilo 62 gram sentetik uyuşturucu, 465 gram esrar ve 51 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.