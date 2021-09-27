Kentte yaşayan Cesim Karakurt, yeğeni olan Ağrı Valiliği Basın Danışmanı Hasan Çağrı Eraslan ile hayatını birleştiren Aysel Eraslan'ı, düğünün yapılacağı salona getirmek için oluşturulan araç konvoyuyla Abide Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Akrabaların gelini evden çıkarmak için hazırlık yaptığı sırada Karakurt, binanın önünde yerde ziynet eşyası buldu.

Çevredeki vatandaşlara ziynet eşyası bulduğunu söyleyen ve ilk etapta sahibini bulamayan Karakurt, yaptığı araştırmalar sonucunda yüzük ve bileziklerden oluşan ziynet eşyasının gelinin üst komşusu olan Murat Aslan'ın annesine ait olduğunu öğrendi.

Aileye haber vererek düğün salonuna davet eden Karakurt, 2 bilezik ve bir yüzüğü Murat Aslan'a teslim etti.

Cesim Karakurt, burada mikrofonu eline alıp davetlilere hitap ederek, yerde bulduğu ziynet eşyasının sahibini bulabilmek için dua ettiğini ve duası kabul olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Buluntu mal bulan insana emanettir"

Altınları sahibine teslim ettiğini ve çok huzurlu olduğunu belirten Karakurt, şöyle konuştu:

"Biz gelinimizi almaya giderken bir şeye şahit oldum. Yerde bir emanet buldum. Bilezikler ve yüzük vardı. Orada da 'sahipleri varsa beni bulsunlar' dedim. Tabi ki bu bir emanettir. Buluntu mal bulan insana emanettir. Ben de bulduğum ziynet eşyasını sahibine verebilmek için içimden 'Allah'ım bana bu malın sahibini göster' diye dua ettim. Mevla'm duamı kabul etti. Sahibini bulduk ve çıkıp geldiler. Emanetleri sizin huzurunuzda sahibine teslim etmek istiyorum. Emaneti sahibine teslim ettiğim için mutluyum."

Altınları kendisine teslim eden Karakurt'a sarılarak teşekkür eden Murat Aslan ise çok mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.