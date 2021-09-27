Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayında yapılan yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını söyledi.

"Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardım yapıldı.

179 milyon liralık nakdi destek

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini anlatan Yanık, "Bu kapsamda, eylül ayında, bu sosyal yardım programlarımız ile 175,3 milyon lira ödeme yapıyoruz" dedi.

Tüberküloz ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığı bulunan kronik hastalara da 3,7 milyon lira destekte bulunacaklarını vurgulayan Bakan Derya Yanık, "Böylece eylül ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile 179 milyon lira ödeme yapıyoruz" bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerin yarın tamamlanacağını söyledi.