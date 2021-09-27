Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'da göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları 20-26 Eylül'de de sürdürdü.

İl genelinde bir haftada gerçekleştirilen 12 operasyonda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

​​​​​​​Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere 68 bin 198 lira ceza kesildi. 6 araca da el konuldu.​​​​​​​