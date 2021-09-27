Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Van'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 13 kişi hakkında işlem yapıldı. 6 araca el konuldu.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'da göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları 20-26 Eylül'de de sürdürdü.
İl genelinde bir haftada gerçekleştirilen 12 operasyonda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere 68 bin 198 lira ceza kesildi. 6 araca da el konuldu.
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