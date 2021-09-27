Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizli'de 362 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 362 sikke ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen B.K.'ye ait eve bu sabah operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait 362 sikke ele geçirildi. Sikkeler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan B.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Denizli Tarihi Eser
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