Olay, 19 Eylül Pazar günü Çekmeköy’de Şile otoyolunda çıktı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk,

aracıyla ilerlerken iddiaya göre yol kenarında mangal yakan grupla yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Sezer Öztürk ve yanındakiler otomobilden ateş açtı.

Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kavganın ardından eski futbolcu Sezer Öztürk ile yanındaki 2 şüpheli kaçtı.

Yakalanan bir şüpheli ise tutuklandı.