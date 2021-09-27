Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı
[Fotoğraf: DHA]
Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının karıştığı yol verme kavgası cinayetle bitti. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaçan 3 şüpheliden biri yakalandı. Öztürk ve yanındaki şüpheli aranıyor.
Olay, 19 Eylül Pazar günü Çekmeköy’de Şile otoyolunda çıktı.
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk,
aracıyla ilerlerken iddiaya göre yol kenarında mangal yakan grupla yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Sezer Öztürk ve yanındakiler otomobilden ateş açtı.
Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kavganın ardından eski futbolcu Sezer Öztürk ile yanındaki 2 şüpheli kaçtı.
Yakalanan bir şüpheli ise tutuklandı.
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